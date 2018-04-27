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Прокуратура Крыма обвинила двух экс-депутатов в госизмене

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Прокуратура Крыма направила в суд очередные обвинительные акты в отношении бывших депутатов крымского парламента и Севастопольского горсовета за совершение государственной измены, передает УНН со ссылкой на Генпрокуратуру.

Прокуратура Крыма обвинила двух экс-депутатов в госизмене

“Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлено в суд обвинительные акты в отношении бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутата Севастопольского городского совета, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования получены неопровержимые доказательства того, что в марте-апреле 2014 года депутаты оказывали помощь и способствовали оккупации Крыма.

Обвиняемым грозит наказание в виде заключения на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, прокуратура Крыма сообщила о подозрении в государственной измене гражданке Украины, которая принимала участие в проведении незаконных выборов президента России в Крыму.

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