Прокуратура Криму звинуватила двох екс-депутатів у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прокуратура Криму направила до суду чергові обвинувальні акти щодо колишніх депутатів кримського парламенту та Севастопольської міськради за вчинення державної зради, передає УНН з посиланням на Генпрокуратуру.
“Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальні акти стосовно колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутата Севастопольської міської ради, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у ході розслідування отримано беззаперечні докази того, що у березні-квітні 2014 року депутати надавали допомогу та сприяли окупації Криму.
Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк від 12 до 15 років.
Нагадаємо, прокуратура Криму повідомила про підозру у державній зраді громадянці України, яка брала участь у проведенні незаконних виборів президента Росії у Криму.