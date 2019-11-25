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Прокуратура Киевской области обжаловала взятия Ляшко на поруки

Прокуратура Киевской области обжаловала взятия Ляшко на поруки

Киев  •  УНН

 • 10714 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области направила апелляционную жалобу на решение суда о передаче бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Не соглашаясь с решением (суда о передаче Ляшко на поруки - ред.), прокуратурой 22 ноября 2019 года в Киевский апелляционный суд направлено апелляционную жалобу с требованием о её отмене и избрания в подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время, дата рассмотрения апелляционной жалобы судом не определена.

Напомним, 19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения для народного депутата предыдущего созыва Олегу Ляшко, в виде личного поручительства.

Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей.

18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение в нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

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