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Прокуратура Київської області оскаржила взяття Ляшка на поруки

Прокуратура Київської області оскаржила взяття Ляшка на поруки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Прокуратура Київської області скерувала апеляційну скаргу щодо рішення суду про передачу колишнього народного депутата Олега Ляшка на поруки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

"Не погоджуючись із рішенням (суду про передачу Ляшка на поруки – ред.), прокуратурою 22 листопада 2019 року до Київського апеляційного суду скеровано апеляційну скаргу із вимогою про її скасування та обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Також, зазначається, що на даний час, дата розгляду апеляційної скарги судом не визначена.

Нагадаємо, 19 листопада Бориспільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід народному депутату попереднього скликання Олегу Ляшку, у вигляді особистої поруки.

Прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

18 листопада екснардеп України Олег Ляшко у Бориспільській прокуратурі отримав підозру щодо нападу на народного депутата Андрія Геруса. Так, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю).

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