Прокуратура добилась ареста недвижимости Тарпана и его российского партнера в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Хозяйственный суд Одесской области арестовал полуциркульное здание, расположенное за левым плечом памятника Дюку де Ришелье, по адресу Приморский бульвар, 7, сообщает УНН со ссылкой на Думскую.
"Зданием владеет компания ООО “Гранд-Отель”, имеющая отношение к экс-депутату Руслану Тарпану и его российскому партнеру Рамилю Шайдуллину", - отмечает издание.
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Детали
Иск в суд направила Одесская областная прокуратура, отмечают журналисты, которая решила, что "Гранд Отель" изменила конфигурацию и геометрические размеры фундаментов памятника архитектуры и его первого этажа за счет земельного участка, принадлежащего городу и не отведенного для этой цели.
А мансарда, как отмечают в прокуратуре, появившаяся на здании летом 2019-го, построена без соответствующей разрешительной документации.
В Думской подчеркнули, что прокуроры потребовали от суда признать незаконными решения двух госрегистраторов: сотрудницы КП "Юридический департамент регистрации" Светланы Кротовой, подтвердившей право собственности на объект площадью в 3,35 тыс. кв. м и госрегистратора Фонтанского сельского совета Игоря Иванова, узаконившего увеличенные помещения площадью 3,47 тыс. кв. м.
В результате суд вынес вердикт о наложении ареста на помещение, а также запретил ООО "Гранд Отель" и любым другим юридическим или физическим лицам осуществлять любые строительные работы и эксплуатацию здания на Приморской, 7.
Добавим
В здании долгое время находился офис компании "Инкор-Групп", которая принадлежит экс-депутату Руслану Тарпану. В 2017 году его объявило в розыск Портофранковское отделение полиции и здание было переоформлено на ООО "Гранд Отель", где учредителями числились доверенные лица одесского беглеца Тарпана, среди которых есть и россиянин Рамиль Шайдуллин.
Одно из помещений "Гранд Отеля" было предоставлено для использования телеканала Odesa.Live, входящего в ООО "НЬЮС НЕТВОРК" (указанное на официальном сайте канала), принадлежащее Вадиму Столару.
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Напомним
Тарпан, согласно его заявлениям на своей странице в Facebook, скрывается от украинского правосудия в ОАЭ.
В Украине ему избрана мера пресечения в виде заочного ареста, так как он подозревается в хищении госсредств на проекте "Глубоководный выпуск".
Тарпан также находится в международном розыске.
Прокуратура Одесской области намерена добиться его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности.