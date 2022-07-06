Прокуратура добилась ареста недвижимости Тарпана и его российского партнера в Одессе

ukru
13:44 • 10379 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 7670 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 26306 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 44437 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 53199 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 88019 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115893 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125257 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112761 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141808 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 74085 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 42364 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 38646 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 89269 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 24078 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 88019 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 89269 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241413 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271222 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208056 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 19429 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115893 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103785 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121517 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123920 просмотра
Актуальное
Прокуратура добилась ареста недвижимости Тарпана и его российского партнера в Одессе

Прокуратура добилась ареста недвижимости Тарпана и его российского партнера в Одессе

Киев • УНН

 • 211747 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Хозяйственный суд Одесской области арестовал полуциркульное здание, расположенное за левым плечом памятника Дюку де Ришелье, по адресу Приморский бульвар, 7, сообщает УНН со ссылкой на Думскую.

"Зданием владеет компания ООО “Гранд-Отель”, имеющая отношение к экс-депутату Руслану Тарпану и его российскому партнеру Рамилю Шайдуллину", - отмечает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура просит АРМА активизировать розыск активов экс-депутата Руслана Тарпана

Детали

Иск в суд направила Одесская областная прокуратура, отмечают журналисты, которая решила, что "Гранд Отель" изменила конфигурацию и геометрические размеры фундаментов памятника архитектуры и его первого этажа за счет земельного участка, принадлежащего городу и не отведенного для этой цели.

А мансарда, как отмечают в прокуратуре, появившаяся на здании летом 2019-го, построена без соответствующей разрешительной документации.

В Думской подчеркнули, что прокуроры потребовали от суда признать незаконными решения двух госрегистраторов: сотрудницы КП "Юридический департамент регистрации" Светланы Кротовой, подтвердившей право собственности на объект площадью в 3,35 тыс. кв. м и госрегистратора Фонтанского сельского совета Игоря Иванова, узаконившего увеличенные помещения площадью 3,47 тыс. кв. м.

В результате суд вынес вердикт о наложении ареста на помещение, а также запретил ООО "Гранд Отель" и любым другим юридическим или физическим лицам осуществлять любые строительные работы и эксплуатацию здания на Приморской, 7.

Добавим

В здании долгое время находился офис компании "Инкор-Групп", которая принадлежит экс-депутату Руслану Тарпану. В 2017 году его объявило в розыск Портофранковское отделение полиции и здание было переоформлено на ООО "Гранд Отель", где учредителями числились доверенные лица одесского беглеца Тарпана, среди которых есть и россиянин Рамиль Шайдуллин.

Одно из помещений "Гранд Отеля" было предоставлено для использования телеканала Odesa.Live, входящего в ООО "НЬЮС НЕТВОРК" (указанное на официальном сайте канала), принадлежащее Вадиму Столару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Миротворце" начали появляться российские бизнес-партнеры бывших украинских политиков

Напомним

Тарпан, согласно его заявлениям на своей странице в Facebook, скрывается от украинского правосудия в ОАЭ.

В Украине ему избрана мера пресечения в виде заочного ареста, так как он подозревается в хищении госсредств на проекте "Глубоководный выпуск".

Тарпан также находится в международном розыске.

Прокуратура Одесской области намерена добиться его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы