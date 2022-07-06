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Прокуратура домоглася арешту нерухомості Тарпана та його російського партнера в Одесі

Прокуратура домоглася арешту нерухомості Тарпана та його російського партнера в Одесі

Київ • УНН

 • 211747 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Господарський суд Одеської області заарештував напівциркульну будівлю, розташовану за лівим плечем пам'ятника Дюку де Рішельє, за адресою Приморський бульвар, 7, повідомляє УНН з посиланням на Думську.

"Будівлею володіє компанія ТОВ “Гранд-Готель”, яка має відношення до ексдепутата Руслана Тарпана та його російського партнера Раміля Шайдулліна", - зазначає видання.

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Деталі

Позов до суду скерувала Одеська обласна прокуратура, зазначають журналісти, яка вирішила, що "Гранд Готель" змінила конфігурацію та геометричні розміри фундаментів пам'ятника архітектури та її першого поверху за рахунок земельної ділянки, яка належить місту та не відведена для цієї мети.

А мансарда, як зазначають у прокуратурі, яка з'явилася на будівлі влітку 2019-го, збудована без відповідної дозвільної документації.

У Думській наголосили, що прокурори вимагали від суду визнати незаконними рішення двох держреєстраторів: співробітниці КП "Юридичний департамент реєстрації" Світлани Кротової, яка підтвердила право власності на об'єкт площею 3,35 тис. кв. м та держреєстратора Фонтанської сільської ради Ігоря Іванова, який узаконив збільшені приміщення площею 3,47 тис. кв. м.

Зрештою суд виніс вердикт про накладення арешту на приміщення, а також заборонив ТОВ "Гранд Готель" та будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам здійснювати будь-які будівельні роботи та експлуатацію будівлі на Приморській, 7.

Додамо

У будівлі довгий час був офіс компанії "Інкор-Груп", що належить ексдепутату Руслану Тарпану. У 2017 році його оголосило у розшук Портофранківське відділення поліції і будівлю було переоформлено на ТОВ "Гранд Готель", де засновниками вважалися довірені особи одеського втікача Тарпана, серед яких є і росіянин Раміль Шайдуллін.

Одне з приміщень "Гранд Готелю" було надано для використання телеканалу Odesa.Live, що входить до ТОВ "НЬЮС НЕТВОРК" (зазначене на офіційному сайті каналу), яке належить Вадиму Столару.

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Нагадаємо

Наразі Тарпан, згідно з його заявами на своїй сторінці у Facebook, ховається від українського правосуддя в ОАЕ.

В Україні йому обрано запобіжний захід у вигляді заочного арешту, оскільки його підозрюють у розкраданні держкоштів на проекті "Глибоководний випуск".

Тарпан також перебуває у міжнародному розшуку.

Прокуратура Одеської області має намір домогтися його екстрадиції до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Українські Національні Новини

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