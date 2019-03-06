Прокуратура Днепропетровской области расследует деятельность должностных лиц городского совета

В прокуратуру Днепропетровской области поступило обращение Днепровского городского главы о растрате бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и служебной халатности, совершенных должностными лицами коммунального предприятия городского совета.

Так, согласно материалам Управления аудита и контроля городского совета, указанные лица при осуществлении работ по благоустройству пляжа в г. Днепр завысили стоимость приобретенных материалов и выполненных работ, нанеся государству значительные убытки.



Сведения по данному внесены в Единый реестр досудебного расследования и начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 и ч.2 ст.367 УК Украины (растрата бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия).



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Кроме этого, по аналогичным обращением Днепровского городского главы прокуратурой начато уголовное производство в отношении должностных лиц Департамента городского совета и четырех обществ с ограниченной ответственностью, которые при осуществлении ремонта и архитектурного освещения главных фасадов жилых зданий, а также реконструкции сетей освещения одного из мостов в г. Днепр завысили стоимость приобретенных материалов и выполненных работ.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).



Досудебное расследование в указанных уголовных производствах осуществляться СУ ГУНП в области, процессуальное руководство - прокуратурой Днепропетровской области.



Как сообщал УНН, в Кировоградской полицейские открыли три уголовных производства по сообщению о событиях, связанных с избирательным процессом.