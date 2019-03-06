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Прокуратура Дніпропетровщини розслідує діяльність посадовців міської ради

Прокуратура Дніпропетровщини розслідує діяльність посадовців міської ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Прокуратурою Дніпропетровської області розпочато кримінальні провадження відносно посадовців Дніпровської міської ради, комунального підприємства та товариств з обмеженою відповідальністю. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури. 

До прокуратури Дніпропетровської області надійшло звернення Дніпровського міського голови щодо розтрати бюджетних коштів, зловживання службовим становищем та службової недбалості, скоєних посадовцями комунального підприємства міської ради.

Так, згідно матеріалів Управління аудиту та контролю міської ради, вказані особи під час здійснення робіт з благоустрою пляжу у м.Дніпро завищили вартість придбаних матеріалів та виконаних робіт, спричинивши державі значні збитки.

Відомості за даним внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування та розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.367 КК України (розтрата бюджетних коштів, зловживання службовим становищем та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки).

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Крім цього, за аналогічним зверненням Дніпровського міського голови прокуратурою розпочато кримінальне провадження відносно посадовців Департаменту міської ради та чотирьох товариств з обмеженою відповідальністю, які під час здійснення ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів житлових будівель, а також реконструкції мереж освітлення одного з мостів у м.Дніпро завищили вартість придбаних матеріалів та виконаних робіт.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях здійснюватиметься СУ ГУНП в області, процесуальне керівництво – прокуратурою Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині поліцейські відкрили три кримінальні провадження за повідомленням про події, пов’язані з виборчим процесом.

Українські Національні Новини

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