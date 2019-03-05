У Кропивницькому поліція розслідує справи про підкуп виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На Кіровоградщині поліцейські відкрили три кримінальні провадження за повідомленням про події, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
Як повідомили правоохоронці, триває розслідування у рамках двох кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 160 (Підкуп виборців) Кримінального кодексу України, за повідомленням громадян про пропозицію невідомої особи грошової винагороди за агітаційну роботу та голосування на користь одного з кандидатів.
Ще одне кримінальне провадження поліцейські розпочали за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з’ясовують слідчі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори-2019: з початку кампанії поліція відкрила 117 кримінальних проваджень
У прес-службі зазначили, що на підставі 32 фактів зібраних матеріалів, отриманих від громадян та показів представників Громадянської мережі ОПОРА, складено 39 протоколів про адміністративне правопорушення.
Загалом від початку передвиборної кампанії до органів поліції області надійшло 103 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства.
Як повідомляв УНН, з початку виборчої кампанії оголошено про підозру 19 особам.