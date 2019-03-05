У Кропивницькому поліція розслідує справи про підкуп виборців

Як повідомили правоохоронці, триває розслідування у рамках двох кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 160 (Підкуп виборців) Кримінального кодексу України, за повідомленням громадян про пропозицію невідомої особи грошової винагороди за агітаційну роботу та голосування на користь одного з кандидатів.

Ще одне кримінальне провадження поліцейські розпочали за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з’ясовують слідчі.

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У прес-службі зазначили, що на підставі 32 фактів зібраних матеріалів, отриманих від громадян та показів представників Громадянської мережі ОПОРА, складено 39 протоколів про адміністративне правопорушення.

Загалом від початку передвиборної кампанії до органів поліції області надійшло 103 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства.

Як повідомляв УНН, з початку виборчої кампанії оголошено про підозру 19 особам.





