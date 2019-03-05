В Кропивницком полиция расследует дела о подкупе избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Кировоградской области полицейские открыли три уголовных производства по сообщению о событиях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Как сообщили правоохранители, ведется расследование в рамках двух уголовных производств, открытых по ст. 160 (Подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины, по сообщению граждан о предложении неизвестного денежного вознаграждения за агитационную работу и голосование в пользу одного из кандидатов.
Еще одно уголовное производство полицейские открыли по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
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В пресс-службе отметили, что на основании 32 фактов собранных материалов, полученных от граждан и показаний представителей Гражданской сети ОПОРА, составлено 39 протоколов об административном правонарушении.
Всего с начала предвыборной кампании в органы полиции области поступило 103 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.
Как сообщал УНН, с начала избирательной кампании объявлено о подозрении 19 лицам.