Прокуратура будет расследовать задержание двух крымскотатарских активисток в Крыму

"По факту незаконного задержания на территории оккупированного полуострова 30 мая 2019 крымскотатарских активисток Мумин Салиевой и Лутфие Зудиевои следователями Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по ч. 2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы), за что предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы. Процессуальное руководство в указанном криминальному производстве осуществляет прокуратура АР Крым ", - сообщили в прокуратуре.



Напомним, 30 мая в Джанкое российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток. Сначала была задержана активистка, правозащитница и гражданская журналистка Лутфие Зудиева. Позже стало известно и о задержании активистки, жены фигуранта второй бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир", координатора инициативы "Крымское детство" Мумин Салиеву. Впоследствии Салиеву отпустили. Чуть позже отпустили и Зудиеву.