Прокуратура буде розслідувати затримання двох кримськотатарських активісток у Криму

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КИЇВ. 31 травня. УНН. За фактом незаконного затримання на території окупованого півострову 30 травня 2019 року кримськотатарських активісток Муміне Салієвої та Лутфіє Зудієвої слідчими Головного управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі), за що передбачена кримінальна відповідальність – до п’яти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АРК Крим. 

"За фактом незаконного затримання на території окупованого півострову 30 травня 2019 року кримськотатарських активісток Муміне Салієвої та Лутфіє Зудієвої слідчими Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі), за що передбачена кримінальна відповідальність – до п’яти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у вказаному криминальному провадженні здійснює прокуратура АР Крим", - повідомили у прокуратурі. 

Нагадаємо, 30 травня в Джанкої російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток. Спочатку була затримана активістка, правозахисниця і громадянська журналістка Лутфіє Зудієва. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”, координатора ініціативи “Кримське дитинство” Муміне Салієвої. Згодом Салієву відпустили. Трохи згодом відпустили і Зудієву.

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