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Прокуратура АР Крым открыла производство из-за очередных обысков на полуострове

Киев • УНН

 • 9122 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Прокуратура АР Крым начато уголовное производство из-за проведения очередных обысков на оккупированном полуострове, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

Прокуратура АР Крым открыла производство из-за очередных обысков на полуострове

“Сегодня, 19 июня 2019 года, по предварительной информации, представители оккупационных правоохранительных органов на временно оккупированной территории полуострова проводят обыски в двух домовладениях крымских татар в Белогорском районе АР Крым. В связи с этим, в процессуальным руководством прокуратуры АР Крым Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении указанных незаконных обысков (ч. 2 чт. 162 УК Украины)”, — указано в сообщении.

Напоминаем, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым прекращена незаконная переправка лиц через государственную границу.

Украинские Национальные Новости

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