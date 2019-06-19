Прокуратура АР Крым открыла производство из-за очередных обысков на полуострове

“Сегодня, 19 июня 2019 года, по предварительной информации, представители оккупационных правоохранительных органов на временно оккупированной территории полуострова проводят обыски в двух домовладениях крымских татар в Белогорском районе АР Крым. В связи с этим, в процессуальным руководством прокуратуры АР Крым Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении указанных незаконных обысков (ч. 2 чт. 162 УК Украины)”, — указано в сообщении.

Напоминаем, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым прекращена незаконная переправка лиц через государственную границу.