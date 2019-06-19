Прокуратура АР Крим відкрила провадження через чергові обшуки на півострові
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Прокуратура АР Крим розпочато кримінальне провадження через проведення чергових обшуків на окупованому півострові, пише УНН з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим.
“Сьогодні, 19 червня 2019 року, за попередньою інформацією, представники окупаційних правоохоронних органів на тимчасово окупованій території півострову проводять обшуки у двох домоволодіннях кримських татар в Білогірському районі АР Крим. У зв’язку з цим, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення вказаних незаконних обшуків (ч. 2 чт. 162 КК України)”, — вказано у повідомленні.
Нагадуємо, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим припинено незаконне переправлення осіб через державний кордон.