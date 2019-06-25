Прокуратура АР Крым направила обвинительный акт в суд в отношении главаря вооруженного формирования "Рубеж"

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, по результатам проведенного специального предварительного расследования, в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из руководителей незаконного вооруженного формирования “Добровольная народная дружина “Рубеж”.

“В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что обвиняемый в марта 2014 года во время захвата кораблей и объектов Военно-Морских сил Украины в г. Севастополь осуществлял руководство действиями членов незаконного формирования вооруженного формирования „Рубеж“. Указанное лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований)”, — указано в сообщении.

Напоминаем, СБУ разоблачила схему поставок продуктов на территорию ОРДЛО.