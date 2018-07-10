Прогулка с собакой стоила жизни: в Бердичеве подросток исполосовал ножом женщину

“15-летний уроженец Винницкой области, 5 июля этого года, встретив около 20:00 вечера неподалеку от жилого дома по ул. Одесской, в Бердичеве, молодую женщину, которая прогуливалась с собакой, беспричинно, умышленно, с целью убийства, нанес ей многочисленные удары ножом. В результате полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась”, - говорится в сообщении.

Благодаря профессиональным оперативным действиям правоохранителей злоумышленник был задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное вбиство из хулиганских побуждений).

В понедельник, 9 июля, по ходатайству, согласованному прокурором отдела ювенальной юстиции прокуратуры области, Королевский райсуд г. Житомира избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве по п.7 ч. 2 ст. 115 УК Украины проводит Главное управление Нацполиции в области. Сейчас принимаются все необходимые следственные (розыскные) действия.

Напомним, 27-летнему рецидивисту, который зарезал 51-летнюю прохожую в Борисполе, угрожает пожизненное заключение.