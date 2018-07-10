Прогулянка із собакою коштувала життя: у Бердичеві підліток пошматував ножем жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. На Житомирщині взято під варту неповнолітнього, напередодні затриманого за підозрою у скоєнні умисного вбивства. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“15-річний уродженець Вінницької області, 5 липня цього року, зустрівши приблизно о 20:00 вечора неподалік житлового будинку, що по вул. Одеській, у Бердичеві, молоду жінку, яка прогулювалася із собакою, безпричинно, навмисно, з метою вбивства, завдав їй численних ударів ножем. Унаслідок одержаних ножових поранень потерпіла померла”, — йдеться у повідомленні.
Завдяки професійним оперативним діям правоохоронців зловмисника було затримано. Йому було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п.7 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбиство з хуліганських мотивів).
У понеділок, 9 липня, за клопотанням, погодженим прокурором відділу ювенальної юстиції прокуратури області, Корольовський райсуд м. Житомира обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за п.7 ч. 2 ст. 115 КК України проводить Головне управління Нацполіції в області. Наразі вживаються усі необхідні слідчі (розшукові) дії.
Нагадаємо, 27-річному рецидивісту, який зарізав 51-річну перехожу у Борисполі, загрожує довічне ув'язнення.