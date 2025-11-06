Программа "МХП Поруч" поддерживает развитие ветеранского спорта в громадах вместе с Invictus Games Ukraine

ukenru
Эксклюзив
08:00 • 20301 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 23494 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 30354 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 45559 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 36901 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 31257 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 47615 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 47505 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 24004 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23908 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 23771 просмотра
Депутатов от немецкой ультраправой AfD подозревают в систематической передаче военных тайн РФ6 ноября, 02:21 • 12281 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 15179 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 13556 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 9602 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 1240 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 5560 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 9694 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 19864 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 21874 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 38779 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 43098 просмотра
Программа "МХП Поруч" поддерживает развитие ветеранского спорта в громадах вместе с Invictus Games Ukraine

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

В Тернополе состоялся "День Непокоренных", объединивший более 250 ветеранов, военнослужащих и их семьи. Мероприятие реализовано в рамках программы поддержки военных "МХП Поруч" совместно с Invictus Games Ukraine и другими организациями.

Программа "МХП Поруч" поддерживает развитие ветеранского спорта в громадах вместе с Invictus Games Ukraine

В Тернополе состоялся "День Непокоренных" — спортивное событие, объединившее более 250 ветеранов и ветеранок, военнослужащих, их семьи, представителей громад, бизнеса и местной власти. 

Среди тренеров — ветераны, представлявшие Украину на международных Играх Непокоренных. Один из них — Валерий Одайник, участник зимних гибридных Игр в Канаде.

"Я соревновался в игровых видах спорта — это баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках, гребля и не только. Люди в других странах забывают, какая у нас ситуация. Своим примером мы показываем, насколько мы несокрушимая нация", — сказал Валерий.

Это мероприятие было реализовано в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч" совместно с Invictus Games Ukraine, Министерством по делам ветеранов, БО Stratcom Ukraine, Тернопольской областной военной администрацией и Тернопольским городским советом.

Системная поддержка ветеранов

Участие компании МХП в "Дне Непокоренных" — продолжение партнерства с Invictus Games Ukraine в рамках программы "МХП Поруч", которая охватывает направления реабилитации, адаптивного спорта, психологической поддержки и переквалификации ветеранов в громадах.

"Мы комплексно поддерживаем военных, ветеранов и их семьи — это и реинтеграционные мероприятия, и развитие реабилитационных услуг в громадах, и развитие ветеранского спорта. "День Непокоренных" — когда спорт становится частью процесса восстановления, командного взаимодействия и возвращения к активной жизни. В рамках программы "МХП Поруч" мы поддержали более 250 социальных инициатив для военных, ветеранов и их семей, и более 210 ветеранских бизнесов в рамках грантовых конкурсов", — сказала Мария Мевша, руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП. 

Спорт как возможность восстановления

Участники "Дня Непокоренных" испытали себя в адаптивных дисциплинах — баскетболе и регби на колясках, гребле на тренажерах, велоспорте и бочче. Среди гостей — члены сборной Украины на Invictus Games, для которых спорт стал важной частью пути к физическому и психологическому восстановлению.

"Цель "Дня Непокоренных" — объединить ветеранов и ветеранок, действующих военнослужащих, их семьи, местные власти, бизнес и громады. Мы стремимся показать, что спорт является мощным инструментом реабилитации, а движение Игр Непокоренных должно распространяться в регионах", — пояснила координатор Invictus Games Ukraine Вера Пасишнюк.

Вместе ради восстановления

Для компании МХП ветеранский спорт — возможность социальной адаптации, взаимной поддержки и возвращения к активной жизни. Каждое подобное мероприятие создает условия для общения, профессионального роста и вдохновения для ветеранов.

Партнерство с Invictus Games Ukraine стало логическим продолжением работы программы "МХП Поруч", которая объединяет помощь военным и ветеранам на всех этапах — от мобилизации до возвращения в гражданскую жизнь.

Лилия Подоляк

Общество
благотворительность
ПрАО МХП
Тернополь