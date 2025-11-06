Программа "МХП Поруч" поддерживает развитие ветеранского спорта в громадах вместе с Invictus Games Ukraine
Киев • УНН
В Тернополе состоялся "День Непокоренных", объединивший более 250 ветеранов, военнослужащих и их семьи. Мероприятие реализовано в рамках программы поддержки военных "МХП Поруч" совместно с Invictus Games Ukraine и другими организациями.
В Тернополе состоялся "День Непокоренных" — спортивное событие, объединившее более 250 ветеранов и ветеранок, военнослужащих, их семьи, представителей громад, бизнеса и местной власти.
Среди тренеров — ветераны, представлявшие Украину на международных Играх Непокоренных. Один из них — Валерий Одайник, участник зимних гибридных Игр в Канаде.
"Я соревновался в игровых видах спорта — это баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках, гребля и не только. Люди в других странах забывают, какая у нас ситуация. Своим примером мы показываем, насколько мы несокрушимая нация", — сказал Валерий.
Это мероприятие было реализовано в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч" совместно с Invictus Games Ukraine, Министерством по делам ветеранов, БО Stratcom Ukraine, Тернопольской областной военной администрацией и Тернопольским городским советом.
Системная поддержка ветеранов
Участие компании МХП в "Дне Непокоренных" — продолжение партнерства с Invictus Games Ukraine в рамках программы "МХП Поруч", которая охватывает направления реабилитации, адаптивного спорта, психологической поддержки и переквалификации ветеранов в громадах.
"Мы комплексно поддерживаем военных, ветеранов и их семьи — это и реинтеграционные мероприятия, и развитие реабилитационных услуг в громадах, и развитие ветеранского спорта. "День Непокоренных" — когда спорт становится частью процесса восстановления, командного взаимодействия и возвращения к активной жизни. В рамках программы "МХП Поруч" мы поддержали более 250 социальных инициатив для военных, ветеранов и их семей, и более 210 ветеранских бизнесов в рамках грантовых конкурсов", — сказала Мария Мевша, руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП.
Спорт как возможность восстановления
Участники "Дня Непокоренных" испытали себя в адаптивных дисциплинах — баскетболе и регби на колясках, гребле на тренажерах, велоспорте и бочче. Среди гостей — члены сборной Украины на Invictus Games, для которых спорт стал важной частью пути к физическому и психологическому восстановлению.
"Цель "Дня Непокоренных" — объединить ветеранов и ветеранок, действующих военнослужащих, их семьи, местные власти, бизнес и громады. Мы стремимся показать, что спорт является мощным инструментом реабилитации, а движение Игр Непокоренных должно распространяться в регионах", — пояснила координатор Invictus Games Ukraine Вера Пасишнюк.
Вместе ради восстановления
Для компании МХП ветеранский спорт — возможность социальной адаптации, взаимной поддержки и возвращения к активной жизни. Каждое подобное мероприятие создает условия для общения, профессионального роста и вдохновения для ветеранов.
Партнерство с Invictus Games Ukraine стало логическим продолжением работы программы "МХП Поруч", которая объединяет помощь военным и ветеранам на всех этапах — от мобилизации до возвращения в гражданскую жизнь.