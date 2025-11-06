Програма "МХП Поруч" підтримує розвиток ветеранського спорту в громадах разом з Invictus Games Ukraine

У Тернополі відбувся "День Нескорених" - спортивна подія, що об’єднала понад 250 ветеранів і ветеранок, військовослужбовців, їхні родини, представників громад, бізнесу та місцевої влади.

Серед тренерів - ветерани, які представляли Україну на міжнародних Іграх Нескорених. Один із них - Валерій Одайник, учасник зимових гібридних Ігор у Канаді.

"Я змагався в ігрових видах спорту - це баскетбол на кріслах колісних, волейбол сидячи, регбі на кріслах колісних, веслування і не тільки. Люди в інших країнах забувають, яка в нас ситуація. Своїм прикладом ми показуємо, наскільки ми незламна нація", - сказав Валерій.

Цей захід було реалізовано в межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч" спільно з Invictus Games Ukraine, Міністерством у справах ветеранів, БО Stratcom Ukraine, Тернопільською обласною військовою адміністрацією та Тернопільською міською радою.

Системна підтримка ветеранів

Участь компанії МХП у "Дні Нескорених" - продовження партнерства з Invictus Games Ukraine в межах програми "МХП Поруч", яка охоплює напрями реабілітації, адаптивного спорту, психологічної підтримки та рескілінгу ветеранів у громадах.

"Ми комплексно підтримуємо військових, ветеранів та їхні родини - це і реінтеграційні заходи, і розвиток реабілітаційних послуг у громадах, і розвиток ветеранського спорту. "День Нескорених" - коли спорт стає частиною процесу відновлення, командної взаємодії та повернення до активного життя. У межах програми "МХП Поруч" ми підтримали понад 250 соціальних ініціатив підтримали для військових, ветеранів та їхніх родин, та понад 210 ветеранських бізнесів в межах грантових конкурсів", - сказала Марія Мевша, керівниця Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП.

Спорт як можливість відновлення

Учасники "Дня Нескорених" випробували себе в адаптивних дисциплінах - баскетболі та регбі на кріслах колісних, веслуванні на тренажерах, велоспорті та боччі. Серед гостей - члени збірної України на Invictus Games, для яких спорт став важливою частиною шляху до фізичного й психологічного відновлення.

"Мета "Дня Нескорених" - об’єднати ветеранів і ветеранок, діючих військовослужбовців, їхні родини, місцеву владу, бізнес і громади. Ми прагнемо показати, що спорт є потужним інструментом реабілітації, а рух Ігор Нескорених має поширюватися в регіонах", - пояснила координаторка Invictus Games Ukraine Віра Пасішнюк.

Разом заради відновлення

Для компанії МХП ветеранський спорт - можливість соціальної адаптації, взаємної підтримки та повернення до активного життя. Кожен подібний захід створює умови для спілкування, професійного зростання та натхнення для ветеранів.

Партнерство з Invictus Games Ukraine стало логічним продовженням роботи програми "МХП Поруч", яка поєднує допомогу військовим і ветеранам на всіх етапах - від мобілізації до повернення в цивільне життя.