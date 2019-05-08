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Прогнозируемое уменьшение производства сельхозпродукции составит 3,7%

Прогнозируемое уменьшение производства сельхозпродукции составит 3,7%

Киев  •  УНН

 • 10539 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. По прогнозам, объемы валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году составят 258,6 млрд грн (в постоянных ценах 2010 года). Это на 3,7% меньше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Института аграрной экономики, передает УНН.

По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрия Лупенко, валовая продукция растениеводства может уменьшиться на 5,3% по сравнению с показателями 2018 года и составить 188,2 млрд грн.

Производство зерновых и зернобобовых культур прогнозируется на уровне 68,4 млн т против прошлогодних 70,0 млн т, то есть на 2,3% меньше, чем в прошлом году.

Ожидается увеличение производства ячменя, пшеницы, рапса и овощей закрытого грунта.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, прогнозируется увеличение на 0,8% против 2018 производства валовой продукции животноводства - до 70,5 млрд грн.

Объемы производства мяса, молока и шерсти уменьшатся в пределах 1,2-4,7%.

Производство яиц вырастет на 3,4%, а мяса птицы - на 7,4%.

"Таким образом, в 2019 году сохранится тенденция стабилизации сельхозпроизводства, достигнутого в предыдущие годы, а некоторый спад обусловлен высокой сравнительной базой 2018 года, когда Украина впервые в своей истории превысила валовой сбор зерна в 70 млн т", - добавили в пресс-центре.

Напомним, за месяц затраты на производство сельхозпродукции в Украине выросли на 4,5%.

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