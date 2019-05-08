Прогнозоване зменшення виробництва сільгосппродукції складе 3,7%

КИЇВ. 8 травня. УНН. За прогнозами, обсяги валової продукції сільського господарства у 2019 році становитимуть 258,6 млрд грн (у постійних цінах 2010 року). Це на 3,7% менше показників минулого року. Про це повідомляє прес-служба Інституту аграрної економіки, передає УНН.