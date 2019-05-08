Прогнозоване зменшення виробництва сільгосппродукції складе 3,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За прогнозами, обсяги валової продукції сільського господарства у 2019 році становитимуть 258,6 млрд грн (у постійних цінах 2010 року). Це на 3,7% менше показників минулого року. Про це повідомляє прес-служба Інституту аграрної економіки, передає УНН.
За словами директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрія Лупенко, валова продукція рослинництва може зменшитися на 5,3% проти показників 2018 року і становити 188,2 млрд грн.
Виробництво зернових і зернобобових культур прогнозується на рівні 68,4 млн т проти минулорічних 70,0 млн т, тобто на 2,3% менше, ніж торік.
Очікується збільшення виробництва ячменю, пшениці, ріпаку та овочів закритого ґрунту.
За розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, прогнозується збільшення на 0,8% проти 2018 року виробництва валової продукції тваринництва – до 70,5 млрд грн.
Обсяги виробництва м’яса, молока і вовни зменшаться в межах 1,2-4,7%.
Виробництво яєць зросте на 3,4%, а м’яса птиці – на 7,4%.
"Таким чином, у 2019 році збережеться тенденція стабілізації сільгоспвиробництва, досягнутого у попередні роки, а деякий спад зумовлений високою порівняльною базою 2018 року, коли Україна вперше у своїй історії перевищила валовий збір зерна у 70 млн т", - додали у прес-центрі.
Нагадаємо, за місяць витрати на виробництво сільгосппродукції в Україні зросли на 4,5%.