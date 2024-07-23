В восточных, Сумской и западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 14-24°, днем 25-34°. В Киевской области без осадков, ночью 14-19°, днем 25-30°.
В восточных, Сумской и западных областях сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем 25-34°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
За прогнозом синоптиков, в восточных, Сумской, днем и в западных и Житомирской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части ночью 19-24°, днем 29-34°.
В Киевской области
Без осадков.
Ветер северный, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°.