Прогноз погоды на 15 мая: в Украине порывы ветра и осадки

Завтра, 15 мая, в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий. В Киеве и области объявлен I уровень опасности. Об этом сообщает ГСЧС в Telegram, пишет УНН.

Детали

В Киеве и других регионах Украины ожидаются порывы ветра и осадки - говорится в сообщении.

15 мая в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют порывы ветра скоростью 15-18 м/с. Объявлен I уровень опасности - сообщает ГСЧС.

Как отмечается ГСЧС, в Карпатах в этот день порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, а днем ожидаются значительные осадки – дождь и мокрый снег.

Также ГСЧС призывает граждан быть осторожными на открытых территориях и учитывать погодные условия при планировании поездок и рабочих задач.

Напомним

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 15 мая в западных областях Украины температура снизится до +8, в Киеве также дождь и сильный ветер.