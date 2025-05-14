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Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ
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Прогноз погоди на 15 травня: в Україні пориви вітру та опади

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Завтра, 15 травня, по всій Україні очікуються пориви вітру 15-22 м/с та опади. У Києві та області оголошено І рівень небезпеки. У Карпатах дощ з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 15 травня: в Україні пориви вітру та опади

Завтра, 15 травня, в Україні прогнозують погіршення погодних умов. У Києві та області оголошений І рівень небезпеки. Про це повідомляє ДСНС в Telegram, пише УНН.

Деталі

У Києві та інших регіонах України очікуються пориви вітру та опади

- йдеться в дописі.

15 травня в Україні, зокрема в Києві та Київській області, синоптики Укргідрометцентру прогнозують пориви вітру швидкістю 15-18 м/с. Оголошений І рівень небезпеки

- повідомляє ДСНС.

Як зазначається ДСНС, у Карпатах в цей день пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, а вдень очікуються значні опади – дощ та мокрий сніг.

Також ДСНС закликає громадян бути обережними на відкритих територіях і враховувати погодні умови при плануванні поїздок і робочих завдань.

Нагадаємо

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 15 травня у західних областях України температура знизиться до +8, у Києві також дощ та сильний вітер.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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