Прогноз погоди на 15 травня: в Україні пориви вітру та опади
Київ • УНН
Завтра, 15 травня, по всій Україні очікуються пориви вітру 15-22 м/с та опади. У Києві та області оголошено І рівень небезпеки. У Карпатах дощ з мокрим снігом.
Завтра, 15 травня, в Україні прогнозують погіршення погодних умов. У Києві та області оголошений І рівень небезпеки. Про це повідомляє ДСНС в Telegram, пише УНН.
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У Києві та інших регіонах України очікуються пориви вітру та опади
15 травня в Україні, зокрема в Києві та Київській області, синоптики Укргідрометцентру прогнозують пориви вітру швидкістю 15-18 м/с. Оголошений І рівень небезпеки
Як зазначається ДСНС, у Карпатах в цей день пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, а вдень очікуються значні опади – дощ та мокрий сніг.
Також ДСНС закликає громадян бути обережними на відкритих територіях і враховувати погодні умови при плануванні поїздок і робочих завдань.
Нагадаємо
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 15 травня у західних областях України температура знизиться до +8, у Києві також дощ та сильний вітер.