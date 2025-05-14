Прогноз погоди на 15 травня: в Україні пориви вітру та опади

Завтра, 15 травня, в Україні прогнозують погіршення погодних умов. У Києві та області оголошений І рівень небезпеки. Про це повідомляє ДСНС в Telegram, пише УНН.

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У Києві та інших регіонах України очікуються пориви вітру та опади - йдеться в дописі.

15 травня в Україні, зокрема в Києві та Київській області, синоптики Укргідрометцентру прогнозують пориви вітру швидкістю 15-18 м/с. Оголошений І рівень небезпеки - повідомляє ДСНС.

Як зазначається ДСНС, у Карпатах в цей день пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, а вдень очікуються значні опади – дощ та мокрий сніг.

Також ДСНС закликає громадян бути обережними на відкритих територіях і враховувати погодні умови при плануванні поїздок і робочих завдань.

Нагадаємо

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 15 травня у західних областях України температура знизиться до +8, у Києві також дощ та сильний вітер.