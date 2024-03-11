Профицит электричества привел к ограничению производства из возобновляемых источников - Минэнерго

Из-за профицита электроэнергии в Украине снова ограничивалось производство электроэнергии из ВИЭ, дефицита нет. Во Львовской области из-за отключения на подстанции обесточены жители одного населенного пункта. Резервная линия, которая питала Запорожскую АЭС, остается обесточенной. Об этом сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Генерация

"Из-за благоприятных погодных условий и активного производства электроэнергии солнечными станциями по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" в воскресенье снова применялось ограничение генерации ВИЭ с 9:31 до 16:30 мощностью 2226 МВт", - говорится в сообщении.

"На текущие сутки дефицита электроэнергии также не предвидится", - отметили в Минэнерго в соцсетях.

Как указано, в аварийный ремонт выведен блок ТЭС. В резерве - 10 блоков и 2 корпуса теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - сказано в сообщении.

Отключение

Из-за отключения оборудования на подстанции 110 кВ, как указано, во Львовской области обесточились бытовые потребители одного населенного пункта.

Ситуация на ЗАЭС

"Резервная линия 330 кВ, которая питала станцию, остается обесточенной. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2553 МВт-ч. Также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 5298 МВт-ч.