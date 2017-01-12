Профильный комитет ВРУ обратился к премьеру с просьбой все же назначить министра здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Комитет ВРУ по вопросам здравоохранения 19 декабря 2016 г. обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой внести в ВРУ кандидатуру для назначения на должность министра здравоохранения Украины. Об этом в комментарии УНН рассказала народный депутат, глава комитета Ольга Богомолец.
"19 декабря 2016 г. комитет обращался к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с настоятельной просьбой обеспечить выполнение норм статьи 114 Конституции Украины и внести в Верховную Раду Украины кандидатуру для назначения на должность министра здравоохранения Украины в соответствии с требованиями статьи 85 Основного Закона для обеспечения персональной ответственности министра за формирование и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, действия или бездействие возглавляемого им ведомства", - рассказала она.
Так, по словам О.Богомолец, в соответствии с нормами статьи 9 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", члены Кабинета Министров Украины (кроме Премьер-министра Украины, министра обороны Украины и мнистра иностранных дел Украины), назначаются на должность Верховной Радой Украины по представлению Премьер-министра Украины.
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"Таким образом, единственным предостережением, которое может выразить комитет в данном случае является промедление Премьер-министра Украины с представлением в парламент кандидатуры министра здравоохранения Украины, которого не назначают уже в течение 9 месяцев", - добавила нардеп.
О.Богомолец объяснила, что сейчас по должности У.Супрун остается первым заместителем министра здравоохранения Украины, на которого временно (до назначения министра - ред.) возложено исполнение обязанностей министра.
По ее словам, должность У.Супрун относится к политическим, а потому ее полномочия прекратятся тогда, когда назначат нового министра.
Напомним, заместители У.Супрун работают сегодня вне закона.