Профільний комітет ВРУ звернувся до Прем'єра з проханням все ж призначити міністра охорони здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Комітет ВРУ з питань охорони здоров'я 19 грудня 2016 року звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням внести до ВРУ кандидатуру для призначення на посаду міністра охорони здоров’я України. Про це у коментарі УНН розповіла народний депутат, голова комітету Ольга Богомолець.
“19 грудня 2016 року комітет звертався до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з настійним проханням забезпечити виконання норм статті 114 Конституції України та внести до Верховної Ради України кандидатуру для призначення на посаду міністра охорони здоров’я України відповідно до вимог статті 85 Основного Закону для забезпечення персональної відповідальності міністра за формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, дії чи бездіяльність очолюваного ним відомства”, — розповіла вона.
Так, за словами О.Богомолець, відповідно до норм статті 9 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, члени Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України, міністра оборони України і мністра закордонних справ України), призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.
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“Таким чином, єдиним застереження, що може висловити комітет у даному випадку, є зволікання Прем’єр-міністра України із поданням до парламенту кандидатури міністра охорони здоров’я України, якого не призначено вже протягом 9 місяців”, — додала нардеп.
О.Богомолець пояснила, що наразі за посадою У.Супрун залишається першим заступником міністра охорони здоров’я України, на якого тимчасово (до призначення міністра — ред.) покладено виконання обов’язків міністра.
За її словами, посада У.Супрун належать до політичних, а тому її повноваження припиняться тоді, коли призначать нового міністра.
Нагадаємо, заступники У.Супрун працюють сьогодні поза законом.