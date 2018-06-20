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Профильный комитет ВР истребует в Минздраве данные о госзакупках у российской "дочки"

Профильный комитет ВР истребует в Минздраве данные о госзакупках у российской "дочки"

Киев  •  УНН

 • 11718 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Комитет ВР по вопросам здравоохранения истребует в Минздраве информацию о закупке у ООО "Диагностические системы Украина" тест-систем российского производства. Соответствующая инициатива прозвучала из уст члена комитета, народного депутата Олега Мусия сегодня во время выездного заседания комитета ВР, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мной с трибуны ВР был озвучен вопиющий вопрос закупки российских тест-систем через Crown Agents, которые производятся в Нижнем Новгороде, а затем, путем манипуляций и переклеек этикеток - поставляются в Украину.

Поэтому, у меня просьба - чтобы мы внесли в повестку дня и на следующем заседании комитета обратились в Минздрав по закупкам у "Диагностических систем Украина" в течение 2016, 2017, 2018 годов, чтобы они предоставили нам полностью всю информацию об этих госзакупках", - заявил нардеп.

Добавим, что предложение нардепа члены профильного комитета ВР поддержали единогласно.

Поэтому, вопрос впоследствии будет рассмотрен на заседании профильного комитета.

Напомним, компания ООО "Диагностические системы Украина" поставляет в Украину тест-системы российского производства. С целью скрыть след РФ на продукцию наклеивают украиноязычные этикетки сверху на российские. В общем, указанное ООО является дочерним предприятием российского ООО "НПО" Диагностические системы". Учредителями и руководителями обеих компаний являются граждане РФ - отец и сын Бурковы.

Отметим, Crown Agents акцептовало предложение от ООО "Диагностические системы Украина" на поставку тест-систем для проверки крови на гепатиты и сифилис в Украине. Общая сумма тендера составляет ориентировочно 120 тыс. долларов.

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