Профільний комітет ВР витребує у МОЗ дані про держзакупівлі у російської “дочки”

“Сьогодні мною із трибуни ВР було озвучено кричуще питання закупівлі російських тест-систем через Crown Agents, які виробляються у Нижньому Новгороді, а потім, шляхом маніпуляцій та переклеювань етикеток — постачаються в Україну.

Тому, у мене прохання — щоб ми внесли у порядок денний і на наступному засіданні комітету звернулися до МОЗу щодо закупівель у "Діагностичних систем Україна" протягом 2016, 2017, 2018 років, щоб вони надали нам повністю всю інформацію про ці держзакупівлі”, — заявив нардеп.

Додамо, що пропозицію нардепа члени профільного комітету ВРУ підтримали одноголосно.

Тож, питання згодом буде розглянуто на засіданні профільного комітету.

Нагадаємо, компанія ТОВ “Діагностичні системи Україна” постачає в Україну тест-системи російського виробництва. З метою приховати слід РФ, на продукцію наклеюють україномовні етикетки поверх російських. Загалом, вказана ТОВка є дочірнім підприємством російського ТОВ “НПО “Діагностичні системи”. Засновниками та керівниками обох підприємств є громадяни РФ — батько та син Буркови.

Зауважимо, Crown Agents акцептувало пропозицію від ТОВ “Діагностичні системи Україна” на поставку тест-систем для перевірки крові на гепатити та сифіліс в Україну. Загальна сума тендеру становить орієнтовно 120 тис. доларів.