Профільний комітет ВР витребує у МОЗ дані про держзакупівлі у російської “дочки”

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 67150 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 134901 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 115168 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 152416 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 116619 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 125532 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165037 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190588 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 305194 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167560 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.9 м/с
63 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 38599 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 38085 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 32352 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 43766 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 38327 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 38327 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 32352 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 152439 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 174879 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 305202 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 40518 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 57229 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 61213 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 58984 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 73106 перегляди
Актуальне
Профільний комітет ВР витребує у МОЗ дані про держзакупівлі у російської “дочки”

Профільний комітет ВР витребує у МОЗ дані про держзакупівлі у російської “дочки”

Київ • УНН

 • 11722 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Комітет ВР з питань охорони здоров’я витребує у МОЗ інформацію про закупівлю у ТОВ “Діагностичні системи Україна” тест-систем російського виробництва. Відповідна ініціатива пролунала з вуст члена комітету, народного депутата Олега Мусія сьогодні, під час виїзного засідання комітету ВРУ, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні мною із трибуни ВР було озвучено кричуще питання закупівлі російських тест-систем через Crown Agents, які виробляються у Нижньому Новгороді, а потім, шляхом маніпуляцій та переклеювань етикеток — постачаються в Україну.

Тому, у мене прохання — щоб ми внесли у порядок денний і на наступному засіданні комітету звернулися до МОЗу щодо закупівель у "Діагностичних систем Україна" протягом 2016, 2017, 2018 років, щоб вони надали нам повністю всю інформацію про ці держзакупівлі”, — заявив нардеп.

Додамо, що пропозицію нардепа члени профільного комітету ВРУ підтримали одноголосно.

Тож, питання згодом буде розглянуто на засіданні профільного комітету.

Нагадаємо, компанія ТОВ “Діагностичні системи Україна” постачає в Україну тест-системи російського виробництва. З метою приховати слід РФ, на продукцію наклеюють україномовні етикетки поверх російських. Загалом, вказана ТОВка є дочірнім підприємством російського ТОВ “НПО “Діагностичні системи”. Засновниками та керівниками обох підприємств є громадяни РФ — батько та син Буркови. 

Зауважимо, Crown Agents акцептувало пропозицію від ТОВ “Діагностичні системи Україна” на поставку тест-систем для перевірки крові на гепатити та сифіліс в Україну. Загальна сума тендеру становить орієнтовно 120 тис. доларів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29