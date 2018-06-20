Профільний комітет ВР витребує у МОЗ дані про держзакупівлі у російської “дочки”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Комітет ВР з питань охорони здоров’я витребує у МОЗ інформацію про закупівлю у ТОВ “Діагностичні системи Україна” тест-систем російського виробництва. Відповідна ініціатива пролунала з вуст члена комітету, народного депутата Олега Мусія сьогодні, під час виїзного засідання комітету ВРУ, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні мною із трибуни ВР було озвучено кричуще питання закупівлі російських тест-систем через Crown Agents, які виробляються у Нижньому Новгороді, а потім, шляхом маніпуляцій та переклеювань етикеток — постачаються в Україну.
Тому, у мене прохання — щоб ми внесли у порядок денний і на наступному засіданні комітету звернулися до МОЗу щодо закупівель у "Діагностичних систем Україна" протягом 2016, 2017, 2018 років, щоб вони надали нам повністю всю інформацію про ці держзакупівлі”, — заявив нардеп.
Додамо, що пропозицію нардепа члени профільного комітету ВРУ підтримали одноголосно.
Тож, питання згодом буде розглянуто на засіданні профільного комітету.
Нагадаємо, компанія ТОВ “Діагностичні системи Україна” постачає в Україну тест-системи російського виробництва. З метою приховати слід РФ, на продукцію наклеюють україномовні етикетки поверх російських. Загалом, вказана ТОВка є дочірнім підприємством російського ТОВ “НПО “Діагностичні системи”. Засновниками та керівниками обох підприємств є громадяни РФ — батько та син Буркови.
Зауважимо, Crown Agents акцептувало пропозицію від ТОВ “Діагностичні системи Україна” на поставку тест-систем для перевірки крові на гепатити та сифіліс в Україну. Загальна сума тендеру становить орієнтовно 120 тис. доларів.