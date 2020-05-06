Профильный комитет ВР в пятницу заслушает отчет главы НБУ Смолия

"8 мая 2020 г. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает отчет главы Национального банка Украины Я.В.Смолия о деятельности НБУ", - сообщил Гетманцев, добавив, что будет прямая трансляция заседания.

Напомним, в НБУ назвали пять направлений антикризисных мероприятий во время карантина.