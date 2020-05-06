Профільний комітет ВР у п'ятницю заслухає звіт голови НБУ Смолія
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики в п'ятницю, 8 травня, заслухає звіт голови Національного банку України Якова Смолія про діяльність НБУ. Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"8 травня 2020 року. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики заслухає звіт голови Національного банку України Я.В.Смолія про діяльність НБУ", - повідомив Гетманцев, додавши, що буде пряма трансляція засідання.
Нагадаємо, у НБУ назвали п'ять напрямів антикризових заходів під час карантину.