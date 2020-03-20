В НБУ назвали п’ять напрямків антикризових заходів під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Нацбанк запроваджує систему антикризових заходів на період карантину, яка складається з п’яти напрямків — кредити, депозити, робота банківських систем, валюта та платежі. Про це заявив на брифінгу голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
“НБУ запроваджує систему антикризових заходів на період карантину. Всі вони мають одну мету — забезпечити якісну безперебійну роботу фінансового сектору та банківської системи. Ми маємо п’ять напрямків”, — сказав Смолій.
Так, голова НБУ наголосив, що такими напрямками є:
1. Кредити. Нацбанк ввів особлиивий пільговий період обслуговування кредитів на час карантину,
2. Депозити. Нацбанк заборонив банкам вводити будь-які обмеження по депозитам, термін яких закінчився. Тобто, якщо у вас закінчився депозит, ви можете робити з ним що завгодно — продовжити, зняти. Ніяких обмежень немає.
3. Робота банківської системи. Запровадили нові програми підтримки банків — програми рефінансування і програми довготривалої ліквідності. Ці продукти вже доступні та доведені до банків.
4. Валюта. Нацбанк присутній на валютному банківському ринку. Кожен день виходить з інтервенціями для того, щоб згладити коливання. Останні дні були проблеми з готівкою, але НБУ забезпечили підкріплення казначейств банків євро.
5. Платежі. НБУ стимулюватиме українців якнайбільше і частіше переходити на дистанційне обслуговування.
Нагадаємо, представники Нацбанку України провели нараду з 50 найбільшими українськими банками та асоціаціями, на якій обговорили роботу банків та заходи, які будуть вживатись під час карантину через коронавірус в Україні.