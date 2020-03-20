В НБУ назвали пять направлений антикризисных мероприятий во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Нацбанк вводит систему антикризисных мер на период карантина, состоящую из пяти направлений - кредиты, депозиты, работа банковских систем, валюта и платежи. Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
“НБУ вводит систему антикризисных мер на период карантина. Все они имеют одну цель — обеспечить качественную бесперебойную работу финансового сектора и банковской системы. Мы имеем пять направлений ”, - сказал Смелый.
Так, глава НБУ отметил, что такими направлениями являются:
1. Кредиты. Нацбанк ввел особлиивий льготный период обслуживания кредитов на время карантина,
2. Депозиты. Нацбанк запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых истек. Тобто, если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним что угодно — продолжить, снять. Никаких ограничений нет.
3. Работа банковской системы. Ввели новые программы поддержки банков — программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности. Эти продукты уже доступны и доведены до банков.
4. Валюта. Нацбанк присутствовал на валютном банковском рынке. Каждый день выходит с интервенциями для того, чтобы сгладить колебания. Последние дни были проблемы с наличностью, но НБУ обеспечил подкрепление казначейств банков евро.
5. Платежи. НБУ будет стимулировать украинцев больше и чаще переходить на дистанционное обслуживание.
Напомним, представители Нацбанка Украины провели совещание с 50 крупнейшими украинскими банками и ассоциациями, на которой обсудили работу банков и меры, которые будут использоваться во время карантина из-за коронавируса в Украине.