В НБУ назвали пять направлений антикризисных мероприятий во время карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105248 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107956 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109889 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108464 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118424 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102011 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106189 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106802 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131696 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В НБУ назвали пять направлений антикризисных мероприятий во время карантина

В НБУ назвали пять направлений антикризисных мероприятий во время карантина

Киев  •  УНН

 • 33344 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Нацбанк вводит систему антикризисных мер на период карантина, состоящую из пяти направлений - кредиты, депозиты, работа банковских систем, валюта и платежи. Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

“НБУ вводит систему антикризисных мер на период карантина. Все они имеют одну цель — обеспечить качественную бесперебойную работу финансового сектора и банковской системы. Мы имеем пять направлений ”, - сказал Смелый.

Так, глава НБУ отметил, что такими направлениями являются:

1. Кредиты. Нацбанк ввел особлиивий льготный период обслуживания кредитов на время карантина,
2. Депозиты. Нацбанк запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых истек. Тобто, если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним что угодно — продолжить, снять. Никаких ограничений нет.
3. Работа банковской системы. Ввели новые программы поддержки банков — программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности. Эти продукты уже доступны и доведены до банков.
4. Валюта. Нацбанк присутствовал на валютном банковском рынке. Каждый день выходит с интервенциями для того, чтобы сгладить колебания. Последние дни были проблемы с наличностью, но НБУ обеспечил подкрепление казначейств банков евро.
5. Платежи. НБУ будет стимулировать украинцев больше и чаще переходить на дистанционное обслуживание.

Напомним, представители Нацбанка Украины провели совещание с 50 крупнейшими украинскими банками и ассоциациями, на которой обсудили работу банков и меры, которые будут использоваться во время карантина из-за коронавируса в Украине.

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