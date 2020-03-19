НБУ зібрав нараду з 50 банками через коронавірус: про що говорили

“Учора НБУ провів нараду з топ-менеджерами 50 найбільших українських банків та асоціаціями”, — зазначили в Нацбанку.

Під час наради сторони обговорили, зокрема, кроки НБУ назустріч банкам.

“НБУ переніс проведення стрес-тестування банків, введення буферів капіталу та проведення виїзних перевірок. Також НБУ планує відтермінувати подання річної фінансової звітності на два місяці та перенести оцінку бізнес моделей банків”, — йдеться в повідомленні.

Говорячи про ситуацію з позичальниками банків, у НБУ зазначили, що порадили банкам вже зараз активно спілкуватися зі своїми позичальниками.

“Клієнти, які справно погашали свої кредити станом на вечір 7 березня, мають право на їх реструктуризацію і пільговий режим обслуговування. Це не означає, що НБУ пропонує "вибачити“ комусь борг. Ми лише пропонуємо урахувати, що позичальники постраждають через карантин і втратять частину доходів”, — зазначили в Нацбанку.

За інформацією пресслужби, НБУ пропонує, щоб до громадян це був стандартний підхід, для бізнесу — індивідуальний.

“Чіткий механізм реструктуризацій буде напрацьовано НБУ з банками в найближчі дні. Один з дієвих кроків вже зроблено: Верховна Рада заборонила нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня”, — повідомили в НБУ.

Окрім того, під час наради було порушено тему щодо онлайн-послуг.

“Сьогодні дистанційні банківські послуги — наш пріоритет. В умовах карантину НБУ шукає шляхи для популяризації та зниження їх вартості. Населення повинно уникати відвідування відділень банків і користуватись послугами онлайн. Тому НБУ тимчасово скасував для банків тарифи у Системі електронних платежів (СЕП). Тепер це безкоштовно. Також Національний банк за зниження тарифів на інтерчейндж (комісія, що сплачується за кожну карткову операцію між емітентом і еквайром). Зниження тарифів має здійснюватися адміністративним шляхом”, — додали в Нацбанку.

На нараді також обговорили переговори з МВФ і ситуацію з нестачею валютної готівки. Повідомляється, що нарада відбувалася у форматі конференц-дзвінка, наступна — за 10 днів.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що протягом двох днів Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.