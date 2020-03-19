НБУ собрал совещание с 50 банками из-за коронавируса: о чем говорили

"Вчера НБУ провел совещание с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциациями", - отметили в Нацбанке.

Во время совещания стороны обсудили, в частности, шаги НБУ навстречу банкам.

"НБУ перенес проведение стресс-тестирования банков, введение буферов капитала и проведение выездных проверок. Также НБУ планирует отсрочить представление годовой финансовой отчетности на два месяца и перенести оценку бизнес-моделей банков", - говорится в сообщении.

Говоря о ситуации с заемщиками банков, в НБУ отметили, что посоветовали банкам уже сейчас активно общаться со своими заемщиками.

"Клиенты, которые исправно погашали свои кредиты по состоянию на вечер 7 марта, имеют право на их реструктуризацию и льготный режим обслуживания. Это не означает, что НБУ предлагает "простить" кому-то долг. Мы лишь предлагаем учесть, что заемщики пострадают из-за карантина и потеряют часть доходов", - отметили в Нацбанке.

По информации пресс-службы, НБУ предлагает, чтобы к гражданам это был стандартный подход, для бизнеса - индивидуальный.

"Четкий механизм реструктуризаций будет наработан НБУ с банками в ближайшие дни. Один из действенных шагов уже сделан: Верховная Рада запретила начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля", - сообщили в НБУ.

Кроме того, во время совещания была затронута тема об онлайн-услугах.

"Сегодня дистанционные банковские услуги - наш приоритет. В условиях карантина НБУ ищет пути для популяризации и снижения их стоимости. Население должно избегать посещения отделений банков и пользоваться услугами онлайн. Поэтому НБУ временно отменил для банков тарифы в Системе электронных платежей (СЭП). Теперь это бесплатно. Также Национальный банк за снижение тарифов на интерчейндж (комиссия, уплачиваемая за каждую карточную сделку между эмитентом и эквайером). Снижение тарифов должно осуществляться административным путем", - добавили в Нацбанке.

На совещании также обсудили переговоры с МВФ и ситуацию с нехваткой валютной наличности. Сообщается, что совещание проходило в формате конференц-звонка, следующее - за 10 дней.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что в течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.