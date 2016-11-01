Профильный комитет ВР не поддержал предложения Г.Москаля по урегулированию "пересечки"
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины не поддержал предложения главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля об изменениях в законодательстве относительно ввоза на территорию Украины транспортных средств с иностранной регистрацией. Соответствующее письмо-ответ разместил сегодня, 1 ноября, на своем персональном сайте Г.Москаль, сообщает УНН.
В его предложениях, в частности, речь шла об изменениях в Таможенный кодекс Украины, которые должны решить актуальный для приграничных областей вопрос так называемой "пересечки".
В письме с подписью председателя парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной указано, что представленные предложения не учитывают наличие других путей урегулирования проблемы, не соответствуют направлениям реформирования налоговой системы, а также негативно влияют на позицию Украины в мировых рейтингах и ее инвестиционную привлекательность. Зато, как указано в документе, представители Министерства финансов Украины, Государственной фискальной службы, администрации Госпогранслужбы Украины и ряд депутатов Комитета поддержали предложение о применении условного частичного освобождения от обложения таможенными платежами транспортных средств на иностранной регистрации.
"ОГА делала все возможное, чтобы урегулировать вопрос "пересечки" не только в Закарпатской области, но и по всей Украине. Но, к сожалению, не получила понимания этой проблемы в Верховной Раде Украины", - прокомментировал ответ Комитета Г.Москаль.
Напомним, что в сентябре 2016 года владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в течение пяти суток блокировали подъезд к КПП "Ужгород" на границе со Словакией в рамках акции протеста против условий "пересечки".
Как ранее сообщал УНН, владельцам авто с иностранной регистрацией предоставят налоговую рассрочку.