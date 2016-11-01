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Профільний комітет ВР не підтримав пропозиції Г.Москаля щодо врегулювання "пересічки"

Профільний комітет ВР не підтримав пропозиції Г.Москаля щодо врегулювання "пересічки"

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Комітет з питань податкової та митної політики Верховної Ради України не підтримав пропозиції голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля про зміни у законодавстві щодо ввозу на територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації. Відповідний лист-відповідь розмістив сьогодні, 1 листопада, на своєму персональному сайті Г.Москаль, повідомляє УНН.

У його пропозиціях, зокрема, йшлося про зміни до Митного кодексу України, які мали б вирішити актуальне для прикордонних областей питання так званої “пересічки”.

У листі за підписом голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної вказано, що надані пропозиції не враховують наявність інших шляхів врегулювання проблеми, не відповідають напрямкам реформування податкової системи, а також негативно впливають на позицію України у світових рейтингах та її інвестиційну привабливість. Натомість, як зазначено у документі, представники Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби, адміністрації Держприкордонслужби України та ряд депутатів Комітету підтримали пропозицію щодо застосування умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами транспортних засобів на іноземній реєстрації.

“ОДА робила все можливе, щоб врегулювати питання „пересічки“ не тільки на Закарпатті, але й по всій Україні. Але, на жаль, не отримала розуміння цієї проблеми у Верховній Раді Україні”, — прокоментував відповідь парламентського Комітету Г. Москаль.

Нагадаємо, що у вересні 2016 року власники автомобілів з іноземною реєстрацією протягом п′яти діб блокували під′їзд до КПП “Ужгород” на короні зі Словаччиною у рамках акції протесту щодо умов “пересічки”.

Як раніше повідомляв УНН, власникам авто з іноземною реєстрацією нададуть податкову розстрочку.

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