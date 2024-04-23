Профильный комитет Рады призвал сохранить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Во вторник, 23 апреля, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики призвал власть сохранить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в действующем формате. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление комитета.

Детали

Профильный комитет на заседании поддержал решение народных депутатов Украины - членов Комитета относительно обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о сохранении существующего Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В условиях неоправданной и неспровоцированной агрессии России против Украины и продолжающейся войны, необходимым является обеспечение эффективного функционирования государственных институтов, в частности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины - говорится в заявлении профильного комитета.

Отмечается, что Украина - аграрное государство, и сельское хозяйство и продовольственный сектор это жизненно важные для обеспечения экономического восстановления.

Кроме того, члены комитета подчеркнули, что Украина взяла на себя обязательства по членству в Европейском Союзе, в рамках которых украинскому законодательству необходимо будет полностью соответствовать законодательству ЕС в сфере сельского хозяйства.

Полноценное функционирование профильного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины является чрезвычайно важным для аграрного бизнеса и общественного сообщества, потому что именно министерство формирует аграрную политику, обеспечивает функционирование аграрного сектора в военное время и отвечает за продовольственную безопасность страны - отметили в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Контекст

На днях в СМИ появилась информация, якобы в рамках реформы Кабмин планирует объединить Министерство аграрной политики и продовольствия с Министерством экономики Украины.

Вероятно функций Минагро в таком случае будут передать в Министерство экономического развития и торговли Украины

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