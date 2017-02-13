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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Профилактика играет ключевую роль в борьбе с раком - А.Новиков

Киев • УНН

 • 8451 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Днепре продолжается декадник по случаю Всемирного дня борьбы против рака. Он начался 6 февраля и продолжится на следующей неделе. Об этом сообщает Днепровская городской совет, передает УНН.

Профилактика играет ключевую роль в борьбе с раком - А.Новиков

По словам главного хирурга департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета Александра Новикова, основная цель мероприятия - донести до населения важность проблемы онкологии, обратить внимание общественности на необходимость профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний.

"К сожалению, онкология занимает второе место среди заболеваний, вызывающих смерть и инвалидность населения, особенно в последнее время людей трудоспособного возраста. В очередной раз обращаем внимание людей на то, что выявленные на ранних стадиях онкологические заболевания в 98 и даже 100% случаев излечимы благодаря современным методам лечения, которые имеются в Днепре. Поэтому в период декадника и не только призываем горожан пройти осмотр у семейных врачей, терапевтов в поликлиниках по месту жительства, сделать минимальные анализы. В случае подозрения на онкологию пациент будет направлен до узкопрофильных специалистов. Главное, что хотим донести до людей, - следует бережно относиться к своему здоровью. В первую очередь человек сам за себя отвечает, а постоянные профилактические осмотры у врачей позволяют выявить онкологию на ранних стадиях и вылечить больного. Пациенты должны быть онкологически  настороженными, особенно те, у кого близкие родственники имели такую ​​болезнь ", - подчеркнул он.

В то же время, внештатный специалист департамента по онкологии Павел Терещенко рассказал, что в период декадника в городе в усиленном режиме работают профильные специалисты клинической больницы №4 и областного кожно-венерологического диспансера.

"До этих лечебных учреждений можно обратиться и по направлению от врача амбулатории, и без направления. Высококвалифицированные специалисты-онкологи обследуют пациента и окажут необходимую помощь. Всего в городе ежегодно впервые онкологические заболевания диагностируются у около 3-4% населения. Профилактические осмотры у врачей - это возможность проявить онкологию на ранних стадиях. За последние годы количество случаев раннего диагностирования возросло вдвое, и это обнадеживает. Так, в 2015 году при профосмотрах выявлено 42 онкопатологии, в 2016 - уже 97. Поэтому призываем горожан бережно относиться к своему здоровью и посетить врача, пройти осмотр, даже если они не испытывают явного дискомфорта в организме ", - сказал он.

Напомним, ежедневно в Украине 470 человек узнают, что больны раком, а 250 - умирают от этой болезни.

Даже среди здоровых людей риск заболевания онкологией очень высок: для мужчин он составляет 26%, для женщин - 17%.

То есть, в течение жизни каждый четвертый мужчина и каждая шестая женщина могут заболеть и обнаружить у себя злокачественную опухоль.

Неутешительной является и столичная статистика. По итогам 2015 года, можно констатировать: киевляне стали чаще болеть раком.

В 2015 году в столице количество зарегистрированных случаев "злокачественных новообразований" составила 10 тыс. 763 человека, что на 12,6% или на 1 тыс. 209 человек больше, чем в 2010 году и на 4,5% больше, чем в 2012 году

Также напомним, по словам врача А.Шкиряка, к сожалению, у украинцев страх получить неутешительный диагноз преобладает над здравым смыслом.

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