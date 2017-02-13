Профілактика відіграє ключову роль у боротьбі з раком — О.Новіков

За словами головного хірурга департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради Олександра Новікова, основна мета заходу — донести до населення важливість проблеми онкології, звернути увагу громадськості на необхідність профілактики та ранньої діагностики онкологічних захворювань.

“На жаль, онкологія посідає друге місце серед захворювань, які спричиняють смерть та інвалідність населення, особливо останнім часом людей працездатного віку. Вкотре звертаємо увагу людей на те, що виявлені на ранніх стадіях онкологічні захворювання у 98 і навіть 100% випадків виліковні завдяки сучасним методам лікування, які наявні у Дніпрі. Тому в період декадника і не тільки закликаємо містян пройти огляд у сімейних лікарів, терапевтів в амбулаторіях за місцем мешкання, зробити мінімальні аналізи. У випадку підозри на онкологію пацієнт буде направлений до вузькопрофільних фахівців. Головне, що хочемо донести до людей, — слід дбайливо ставитися до свого здоров’я. У першу чергу людина сама за себе відповідає, а постійні профілактичні огляди у лікарів дають змогу виявити онкологію на ранніх стадіях і вилікувати хворого. Пацієнти повинні бути онкологічно настороженими, особливо ті, в кого близькі родичі мали таку хворобу”, — наголосив він.

Водночас, позаштатний спеціаліст департаменту з онкології Павло Терещенко розповів, що у період декадника в місті в посиленому режимі працюють профільні фахівці клінічної лікарні №4 та обласного шкірно-венерологічного диспансеру.

“До цих лікувальних закладів можна звернутися і за направленням від лікаря амбулаторії, і напряму. Висококваліфіковані спеціалісти-онкологи обстежать пацієнта і нададуть необхідну допомогу. Загалом у місті щороку вперше онкологічні захворювання діагностуються у близько 3-4% населення. Профілактичні огляди у лікарів — це можливість виявити онкологію на ранніх стадіях. За останні роки кількість випадків раннього діагностування зросла вдвічі, і це обнадіює. Так, у 2015 році при профоглядах виявлено 42 онкопатології, у 2016 — вже 97. Тому закликаємо містян дбайливо ставитися до свого здоров’я і відвідати лікаря, пройти огляд, навіть якщо вони не відчувають явного дискомфорту в організмі”, — сказав він.

Нагадаємо, щодня в Україні 470 осіб дізнаються, що хворі на рак, а 250 — вмирають від цієї хвороби.

Навіть серед здорових людей ризик захворювання онкологією дуже високий: для чоловіків він становить 26%, для жінок — 17%.

Тобто, протягом життя кожен четвертий чоловік і кожна шоста жінка можуть захворіти і виявити у себе злоякісну пухлину.

Невтішною є і столична статистика. За підсумками 2015 року, можна констатувати: кияни стали частіше хворіти на рак.

У 2015 році в столиці кількість зареєстрованих випадків “злоякісних новоутворень” становила 10 тис. 763 особи, що на 12,6% або на 1 тис. 209 осіб більше, ніж у 2010 році і на 4,5% більше, ніж у 2012 році

Також нагадаємо, за словами лікаря А.Шкіряка, на жаль, в українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим глуздом.