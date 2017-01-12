Профилактическая направленность является основополагающим принципом семейной медицины - А.Роханский

"Нельзя, говоря о семейной медицине, упуская понятие профилактики и первичных мер охраны здоровья, ведь это основа. Семейный врач напоминает пациентам по календарю диспансеризации о том, как часто и какие исследования здоровья пациент должен проходить. К примеру, как часто нужно обращаться к маммологу или гинекологу женщинам, или как часто нужно делать флюорографию. Не зря говорят, что профилактика лежит в основе системы здравоохранения, и направление семейной медицины здесь не исключение", - подчеркнул он.

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Также А.Роханский рассказал, что на западе договорная система между семейными врачами и пациентами строится следующим образом: стоимость медицинской помощи напрямую зависит от того, имеет ли вредные привычки пациент. Это является мотивацией для пациента заботиться о своем здоровье и профилактировать болезни, отметил он.

"У нас пока не заработала страховая медицина. По словам чиновников, трансформация стартует с запуска семейной медицины европейского образца. Надеюсь, что Украина примет опыт Европы и Америки в этом направлении, и тогда профилактика перейдет в плоскость обязательного и крайне необходимого понятия в том же направлении "семейной медицины", - сказал он.

Как сообщал УНН, по словам заведующего отделом Института физиологии им. Богомольца НАН Украины В.Досенко, профилактировать заболевания легче и в десятки раз дешевле, чем потом лечить.

Также напомним, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, в Украине нужно создать единое медицинское пространство профилактики онкологических заболеваний.

"Говорить о создании единого медицинского пространства мы уже устали. Спасать ситуацию такими проектами (социальными акциями - ред.), конечно, тяжело. Следует принимать радикальные и важные решения. Комитетом ВР здравоохранения за последние два года наработаны ключевые законопроекты, которые уже нужно внести на рассмотрение в ВР. Поэтому я считаю целесообразным внести на рассмотрение ВР уже в 2016 году наработки комитета здравоохранения, потому что время идет, а человеческие жизни не вернуть", - сказал он.