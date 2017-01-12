Профілактична спрямованість є ґрунтовним принципом сімейної медицини - А.Роханський

"Не можна, говорячи про сімейну медицину, упускати поняття профілактики та первинних заходів охорони здоров'я, адже це є основа. Сімейний лікар нагадує пацієнтам по календарю диспансеризації про те, як часто і які дослідження здоров'я пацієнт має проходити. До прикладу, як часто потрібно звертатися до мамолога чи гінеколога жінкам, чи як часто потрібно робити флюрографію. Не дарма кажуть, що профілактика лежить в основі системи охорони здоров'я, і напрямок сімейної медицини тут не виключення", - наголосив він.

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Також А.Роханський розповів, що на заході договірна система між сімейними лікарями та пацієнтами будується наступним чином: вартість медичної допомоги прямо залежить від того, чи має шкідливі звички пацієнт. Це є мотивацією для пацієнта піклуватися про своє здоров'я та профілактувати хвороби, зауважив він.

"У нас поки що не запрацювала страхова медицина. Зі слів чиновників, трансформація стартує із запуску сімейної медицини європейського зразка. Маю надію, що Україна перейме досвід Європи та Америки у цьому напрямку, і тоді профілактика перейде у площину обов'язкового і вкрай необхідного поняття у тому ж напрямку "сімейної медицини", - сказав він.

Як повідомляв УНН, за словами завідувача відділу Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України В.Досенка, профілактувати захворювання легше і в десятки разів дешевше, ніж потім його лікувати.

Також нагадаємо, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власник МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, в Україні потрібно створити єдиний медичний простір профілактики онкологічних захворювань.

“Говорити про створення єдиного медичного простору ми вже втомилися. Рятувати ситуацію такими проектами (соціальними акціями — ред.), звісно, тяжче. Слід приймати радикальні і важливі рішення. Комітетом ВР охорони здоров’я за останні два роки напрацювали ключові законопроекти, які вже слід внести на розгляд до ВР. Тому я вважаю за доцільне внести на розгляд до ВР вже у 2016 році напрацювання комітету охорони здоров’я, бо час іде, а людські життя не повернути”, — сказав він.