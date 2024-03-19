Проект нового Трудового Кодекса от Минэкономики нуждается в доработке - Лубинец

Во вторник, 19 марта, в Офисе Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудили необходимость изменений в проекте Трудового кодекса, который разрабатывает Министерство экономики Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Лубинца в своем Telegram-канале.

Детали

Лубинец рассказал, что 19 марта состоялось заседание Экспертного совета при его представителе по социальным и экономическим правам.

Основным вопросом во время заседания было обсуждение проекта Трудового кодекса Украины, главным разработчиком которого является Министерство экономики Украины.

Докладчиком по этому вопросу был сопредседатель Экспертного совета, директор ОО "Трудовые инициативы" Георгий Сандул, который высказал ключевые замечания к проекту Трудового кодекса Украины. Он сосредоточил внимание на опасностях и потенциальных рисках нарушения прав человека в случае принятия этого проекта - рассказал омбудсмен.

Также, Представитель Уполномоченного по социальным и экономическим правам Елена Колобродова на заседании Экспертного Совета заявила, что указанный проект Трудового кодекса прорабатывался Секретариатом Уполномоченного, позиция Уполномоченного была направлена в Министерство экономики Украины.

В итоге Представитель Уполномоченного подчеркнула, к послевоенному периоду Украине нужно готовить уже сейчас, а не ждать, когда закончится война, и для этого необходима соответствующая нормативно-правовая база

Она подчеркнула, что украинское общество заслуживает доминирования европейских трудовых ценностей, социального мира, сплоченности, социальной ответственности, реализация которых для Украины является жизненно необходимой

Экспертный совет принял решение о неподдержке проекта Трудового кодекса в предложенной редакции, как требующий существенной доработки, и направить замечания членов Экспертного совета в Министерство экономики Украины для их учета - подчеркнул омбудсмен.

Напомним

В январе министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Минэкономики намерено обсудить новый Трудовой кодекс, который имеет целью модернизировать формы трудоустройства и оцифровать записи, заменив устаревший кодекс 1971 года.

Министерство также планирует реформы образования и занятости.