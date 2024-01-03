Продвижение Формулы мира и укрепление поддержки Украины: Кулеба дал поручение руководителям всех посольств и генконсульств

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел онлайн-совещание с руководителями всех зарубежных дипломатических учреждений Украины по воплощению Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и продвижения украинских нарративов в мире, передает УНН со ссылкой на МИД.

Глава МИД Украины поручил дипломатам активизировать работу как над укреплением позиций стран, которые уже участвуют в воплощении Формулы мира, так и над присоединением новых государств и международных организаций к этой работе.

Министр отметил необходимость максимально активной дипломатической и информационной работы в иностранных столицах и штаб-квартирах для обеспечения высокого внимания в медиа и политической жизни к российской агрессии против Украины.

"В предыдущие два года мы достигли многих успехов в продвижении украинских нарративов за рубежом, которые побудили достижение важных дипломатических результатов. В январе 2024 года время дополнительно усилить информационную работу и максимально обеспечить приоритетность темы Украины в иностранных медиа и политике. Если враг и скептики пытаются нарастить усилия, значит мы нарастим собственную работу вдвое. Должны быть столь же активными в 24 году, как и 24 февраля. Активная информационная работа позволит сохранить и усилить международную поддержку Украины", - подчеркнул он.

Участники совещания обсудили приоритетные направления и методы информационной работы, обменялись опытом успешных медийных проектов в странах пребывания, поделились идеями дополнительного привлечения украинских громад и неправительственных организаций, иностранных журналистов, экспертов, художников, аналитических центров, бизнеса и лидеров мнений.

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