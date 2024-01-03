Продвижение Формулы мира и укрепление поддержки Украины: Кулеба дал поручение руководителям всех посольств и генконсульств
Министр иностранных дел Украины Кулеба призывает украинских дипломатов усилить продвижение украинских нарративов и обеспечить высокое международное внимание к российской агрессии.
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток произошло 47 боевых столкновений
Генеральный штаб сообщил о 47 боевых столкновениях и различных ударах со стороны противника.
"Газпром" поставил новые рекорды по поставке газа в Китай
Газпром" перевыполнил контракт на поставку газа в Китай, поставив в 2023 году 22,7 млрд куб. м, установив суточный рекорд экспорта.
В Киеве восстановили теплоснабжение еще в 67 домах, пострадавших в результате атаки рф
Сейчас без отопления частично остается один дом в Соломенском районе, который больше всего пострадал.
СБУ разоблачила блогеров, которые публиковали видео вражеских прилетов по Киеву 2 января
СБУ разоблачила четырех киевлян, которые снимали и публиковали видео с местами вражеских "прилетов" по Киеву 2 января, а также работу украинской ПВО. Видео с извинениями горе-блогеров обнародовала Служба безопасности Украины
Эксперты МАГАТЭ не могут получить доступ к некоторым реакторным залам ЗАЭС
Экспертам МАГАТЭ было отказано в доступе к некоторым реакторным залам Запорожской АЭС, что вызывает беспокойство по поводу ядерной безопасности.
ООН должна добавить усилия для лишения россии военного потенциала - Кислица
Украина призывает ООН сократить военный потенциал россии, чтобы положить конец военным преступлениям; указывает на широкомасштабные нападения на гражданское население как насущную потребность в действиях.
Убийство писателя Вакуленко: дело двух российских военных передали в суд
Двух российских солдат обвиняют в военных преступлениях за убийство украинского писателя Вакуленко и трех других гражданских лиц.
В Минэнерго предупредили об осложнениях в работе энергетических предприятий из-за непогоды
Украина готовится к резкому похолоданию и сильным снегопадам, которые могут повлиять на работу коммунальных служб и энергетики.
СБУ показала, как состоялся крайний обмен военнопленными
Украина провела самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны. Удалось вернуть 230 человек. В СБУ отметили, что этот успех стал возможным благодаря работе и Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.