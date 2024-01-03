Просування Формули миру та зміцнення підтримки України: Кулеба дав доручення керівникам усіх посольств і генконсульств

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів онлайн-нараду з керівниками всіх закордонних дипломатичних установ України щодо втілення Формули миру Президента України Володимира Зеленського та просування українських наративів у світі, передає УНН із посиланням на МЗС.

Глава МЗС України доручив дипломатам активізувати роботу як над зміцненням позицій країн, які вже беруть участь у втіленні Формули миру, так і над приєднанням нових держав і міжнародних організацій до цієї роботи.

Міністр наголосив на необхідності максимально активної дипломатичної та інформаційної роботи в іноземних столицях і штаб-квартирах для забезпечення високої уваги в медіа та політичному житті до російської агресії проти України.

"У попередні два роки ми досягли багатьох успіхів у просуванні українських наративів за кордоном, які спонукали досягнення важливих дипломатичних результатів. У січні 2024 року час додатково посилити інформаційну роботу та максимально забезпечити пріоритетність теми України в іноземних медіа і політиці. Якщо ворог і скептики намагаються наростити зусилля, значить ми наростимо власну роботу вдвічі. Маємо бути настільки ж активними в 24 році, як і 24 лютого. Активна інформаційна робота дозволить зберегти та посилити міжнародну підтримку України", - підкреслив він.

Учасники наради обговорили пріоритетні напрями та методи інформаційної роботи, обмінялися досвідом успішних медійних проєктів у країнах перебування, поділилися ідеями додаткового залучення українських громад і неурядових організацій, іноземних журналістів, експертів, митців, аналітичних центрів, бізнесу і лідерів думок.

2024-го, ймовірно, країни Заходу почнуть конфіскацію російських активів на користь України – Кулеба