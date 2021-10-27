Продолжили погоню за лидером: ХК "Кременчуг" выиграл девятую игру в УХЛ

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В первом периоде счет открыли хозяева – Дмитрий Созонов вышел лицом к лицу и забросил шайбу в пустой угол ворот. "Кременчуг" удвоил преимущество - гол оформил Тимур Гриценко. Нападающий оформил дубль, забросив третью шайбу команды. Под занавес первого периода кременчужане реализовали большинство – Александр Яковлев оформил 4:0 на табло.

Во втором периоде "щуки" не позволяли "горожанам" увеличить свое преимущество. В третьем отрезке Владислав Грицких забросил в верхнюю девятку - 6:0. Всеволод Толстушко реализовал штрафной бросок, увеличив счет на табло. Матч завершился со счётом 7:0.

Параллельный матч соревновательного дня

"Мариуполь" дома потерпел фиаско от "Мариуполя" с результатом 3:7.