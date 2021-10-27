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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Продовжили гонитву за лідером: ХК “Кременчук” виграв дев’яту гру в УХЛ

Київ • УНН

 • 14383 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. ХК “Кременчук” зустрівся із “Дніпром” у рамках 14-го туру Української хокейної ліги, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Продовжили гонитву за лідером: ХК “Кременчук” виграв дев’яту гру в УХЛ

Деталі

У першому періоді рахунок відкрили господарі — Дмитро Созонов вийшов віч-на-віч і закинув шайбу в порожній кут воріт. “Кременчук” подвоїв перевагу — гол оформив Тимур Гриценко. Нападник оформив дубль, закинувши третю шайбу команди. Під завісу першого періоду кременчужани реалізували більшість — Олександр Яковлєв оформив 4:0 на табло.

У другому періоді “щуки” не дозволяли “городянам” збільшити свою перевагу. У третьому відрізку Владислав Грицьких закинув у верхню дев’ятку — 6:0. Всеволод Толстушко реалізував штрафний кидок, збільшивши рахунок на табло. Матч завершився із рахунком 7:0.

Паралельний матч змагального дня

“Маріуполь” вдома зазнав фіаско від “Маріуполя” з результатом 3:7.

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