Продовжили гонитву за лідером: ХК “Кременчук” виграв дев’яту гру в УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. ХК “Кременчук” зустрівся із “Дніпром” у рамках 14-го туру Української хокейної ліги, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
У першому періоді рахунок відкрили господарі — Дмитро Созонов вийшов віч-на-віч і закинув шайбу в порожній кут воріт. “Кременчук” подвоїв перевагу — гол оформив Тимур Гриценко. Нападник оформив дубль, закинувши третю шайбу команди. Під завісу першого періоду кременчужани реалізували більшість — Олександр Яковлєв оформив 4:0 на табло.
У другому періоді “щуки” не дозволяли “городянам” збільшити свою перевагу. У третьому відрізку Владислав Грицьких закинув у верхню дев’ятку — 6:0. Всеволод Толстушко реалізував штрафний кидок, збільшивши рахунок на табло. Матч завершився із рахунком 7:0.
Паралельний матч змагального дня
“Маріуполь” вдома зазнав фіаско від “Маріуполя” з результатом 3:7.