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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69560 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 92026 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114438 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 149604 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198185 просмотра

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Продолжение агрессии: МИД протестует из-за российских санкций против украинцев

Продолжение агрессии: МИД протестует из-за российских санкций против украинцев

Киев  •  УНН

 • 23365 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с принятием очередного постановления правительства РФ о внесении изменений в перечень украинских физических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные мероприятия, передает УНН.

"МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - говорится в заявлении.

Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права, отметили в МИД.

"Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, правительство России расширило список санкций против Украины. В список людей, к которым применят "специальные экономические меры", вошли 849 человек.

Украинские Национальные Новости

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