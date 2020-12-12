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Продовження агресії: МЗС протестує через російські санкції проти українців

Продовження агресії: МЗС протестує через російські санкції проти українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких урядом РФ запроваджуються так звані “спеціальні економічні заходи”. Про це йдеться в заяві МЗС України у зв’язку з ухваленням чергової постанови уряду РФ про внесення змін до переліку українських фізичних осіб, стосовно яких запроваджуються обмежувальні заходи, передає УНН.

"МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України та представників українського суспільства. Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України в усіх її формах і проявах", - йдеться у заяві.

Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права, наголосили у МЗС.

"Україна й надалі продовжуватиме політику протидії російській агресії, докладатиме послідовних зусиль для припинення тимчасової окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначено у заяві відомства.

Нагадаємо, уряд Росії розширив список санкцій проти України. До списку людей, до яких застосують “спеціальні економічні заходи”, увійшли 849 осіб.

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