Росія розширила санкції проти України

Згідно з документом, серед осіб, проти яких введені санкції в Росії, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько та інщі.

Документ був прийнятий 7 грудня та вступає в дію з дня опублікування — з 11 грудня. Проте, які саме “спеціальні економічні заходи” будут застосовані до людей, яких в РФ внесли до списку санкцій, не повідомляється.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу під час саміту у Брюсселі у четвер, 10 грудня, погодили подовження ще на пів року запроваджених 2014 року економічних санкцій проти Росії через порушення нею територіальної цілісності України — до кінця липня 2021 року.